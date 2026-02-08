メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市天白区の県道で、車が横転する事故があり、乗っていた60代の女性が死亡しました。 警察によりますと、午前11時半ごろ天白区島田の下林交差点で近くにいた人から「車の横転事故」と110番通報がありました。 この事故で車に乗っていた、大府市の高木昭子さんが死亡しました。 運転していた夫は、命に別状はないということです。 車は交差点の中央分離帯に衝突して乗りあげ、反対車