メ～テレ（名古屋テレビ） 衆議院議員選挙の投票日を迎え、この地方でも投票が進み、愛知県では前回の投票率をやや上回っています。 投票は午前7時に始まりました。 各県の選挙管理委員会によりますと、愛知県は午後5時現在の投票率が28.39%で、前回の衆院選の同じ時刻と比べ0.14ポイント高くなっています。 岐阜県は午後4時現在で20.80%で2.95ポイント減、三重県は24.99%で2.79ポイント減となっています。 期日前