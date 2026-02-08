「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第5話が、7日に放送された。本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）仕事も恋もどん底の編集者・一葉（上白石萌歌）が恋した変人動物学者の椎堂（生田斗真）は、実は元人気モデルだった。しかも一葉の憧れの存在であるアリア