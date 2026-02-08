チーズガーデンから、ホワイトデーシーズンにぴったりの限定ギフトが登場します。2026年2月18日（水）より発売される「ホワイトデー焼菓子ボックス」は、人気のチーズ焼菓子5種を一度に楽しめる特別なセット。花が開いたように見える上品なボックスデザインも魅力で、大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです♡心やすらぐひとときを彩る、今だけの限定アイテムに