【衆院選２０２６富山】投票率（午後６時現在）県計21.53％（前回比8.69ポイント↓）１区25.07％（〃7.74ポイント↓）２区17.80％（〃9.96ポイント↓）３区21.39％（〃8.57ポイント↓）※県選挙管理委員会発表