図形の中に隠れている四角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は3つの正方形が横に並んだ、一見すると非常に簡単な問題です。しかし、重なりを意識して数えていくと、意外な数にたどり着くはずですよ。問題：四角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている四角形（正方形と長方形）の総数を数えてみましょう。ヒント：1つのマス目（正方形）だけでなく、2つや3つのマスが合体してできる「長い長方形」も見逃さない