言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！言葉の「頭」「真ん中」「最後」のどこに当てはまるかを考えながら、正解を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。たい□□さ□□るしぇ□□□□さヒント：学校の授業や、よく振って作る冷たい飲み物を思い浮かべてみてください答えを見る↓↓↓↓↓正解：いく正解は「いく」でした。▼解説それぞ