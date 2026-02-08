GRハイゼットトラック!?2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2026において、トヨタ（GR）は「GRハイゼット モリゾウ Kトレイル」を出展しました。GRハイゼット モリゾウ Kトレイルは、「チームモリゾウ（GR）」とダイハツによる「親子喧嘩」である「軽トラカスタム対決」のために製作された1台かぎりのカスタムカーです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ”新”「スポーティ軽トラ」で