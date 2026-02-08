◆第66回唐津10マイルロードレース（8日、佐賀・唐津市陸上競技場発着コース）女子10キロの部は、昨年の世界陸上選手権東京大会の女子3000メートル障害に出場した斎藤みう（パナソニック）が32分21秒で優勝した。「風がすごくて、行きが向かい風だったので帰りはそこまで強くないかと思ったけど、やっぱり強かった」。強風との戦いでもあったレースを振り返った。「試合がない時期だったので、ロードの試合間隔を戻せたら」