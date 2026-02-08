¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¡õ´ã¶À»Ñ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(TBS¡¢1990Ç¯¡Á)¤Î?ºÇ¿·ºî?¤Ë½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×(¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷)¤Î6ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÀô¥Ô¥ó»Ò(78)¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÍî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¡¢¶áÇ¯¤ÏÉñÂæ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦¶á¶·¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤ÏµÚ¤Ó¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê