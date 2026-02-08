１月に倒産した県内企業は前の月より１２件増えた１８件で、過去１０年で最多タイとなりました。負債総額も大型倒産で大きく上回りました。 東京商工リサーチ前橋支店によりますと、１月に負債額１０００万円以上で倒産した県内企業は１８件でした。前の月より１２件増え、過去１０年で最多タイとなりました。負債総額も大型倒産で５９億３６００万円となり、前の月より３３億４６００万円増えました。 産業別では製造業が