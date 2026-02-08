ご飯やコメをテーマにした作文と絵画のコンクールの表彰式が県庁で開かれ、４７００点を超える作品の中から最優秀賞など１８人が選ばれました。 このコンクールはＪＡグループがすすめるみんなのよい食プロジェクトの一環として、これからを担う子どもたちに稲作や農業について学びを深めてもらおうと小学１年生から中学３年生までを対象にＪＡグループ群馬がまいとし開催しているものです。 今年