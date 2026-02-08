甲子園の優勝経験をもつ仙台育英高校野球部の須江航監督が高崎市を訪れ、少年野球の指導者などに育成のコツを伝えました。 講演会は中学生の硬式野球を中心に全国に組織を持つ日本少年野球連盟、通称ボーイズリーグの県支部が毎年開くものです。９日は高校野球の名将から育成のコツを学んでもらおうと、２０２２年に夏の甲子園で優勝した仙台育英高校野球部の須江航監督が講演しました。 中学野球の指導経験もある須