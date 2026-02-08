パリオリンピックの金メダリスト角田夏実さんを招いた柔道教室が前橋市で開かれ、参加者がメダリストの技術を学びました。 講師に迎えられたのは、パリオリンピック柔道女子金メダリストの角田夏実さんです。この教室は地域共生と競技者の技能向上を図ろうと前橋刑務所が主催したもので、８日は刑務官や柔道クラブの選手など約５０人が参加しました。 角田さんは代名詞でもある巴投げを披露し、投げるための踏み込み方や相手を足