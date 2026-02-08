◆第66回唐津10マイルロードレース（8日、佐賀・唐津市陸上競技場発着コース）一般10マイルの部は、初出場の清野太成（中国電力）が47分12秒で初優勝を飾った。終盤まで4人による競り合いとなり、トラックで振り切って2位と1秒差でゴールした。元日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）では1区（12・3キロ）で区間2位の実力者。「スピード勝負には自信があった。トラックでは負けないと思っていた」と自信を持つスピ