８日は県内各地で積雪が見られ前橋市では、３センチを観測しました。前橋の平野部で１センチ以上の積雪を観測したのは、今シーズンはじめてです。 冬型の気圧配置が続き８日も冷え込んだ県内。前橋地方気象台によりますと、前橋市の平野部では昨夜から雪が降りはじめ、午前６時時点で３センチの積雪を観測しました。前橋で１センチ以上の積雪の観測は今シーズンはじめてです。 最低気温は、嬬恋村田代でマイナス１３