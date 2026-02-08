きょう午前、山形市でワゴン車が信号機に衝突する事故があり、運転していた６０代の男性が死亡しました。 【画像】事故現場 消防や警察によりますと、きょう午前１０時４０分ごろ、山形市漆山の県道で、ワゴン車が単独で電柱にぶつかり、運転手が車から出てきていないと近くの人から消防に通報がありました。 車を運転していたのは山形市伊達城の６９歳の男性で、搬送先の病院で死亡が確認されました。死因は外傷性出血性ショッ