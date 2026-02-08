◆第66回唐津10マイルロードレース（8日、佐賀県・唐津市陸上競技場発着コース）高校10キロの部は、昨年2位だった鳥栖工の今村仁（3年）が29分7秒で初優勝した。雪交じりの強風が吹き付けるコンディションの中で、昨年の記録を5秒上回った。1年で3位、2年で2位と一つずつ順位を上げ、念願の優勝で締めくくったが「28分台を出したかったので素直に喜べない」。タイムは目標に届かず、悔しさをにじませた。昨年12月の全国高校