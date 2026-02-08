昨季にJ２初優勝＆J１初昇格を果たした水戸。迎えた2026年はJ１百年構想リーグを戦い、２月８日に地域リーグラウンド第１節で東京ヴェルディと敵地で対戦した。開始８分にオウンゴールで先制を許すと、21分、49分にも失点。59分に加藤千尋のゴールで一矢報いたが、反撃はここまで。１−３で敗れた。 無念の黒星スタート。SNS上では「J１の洗礼を浴びたか」「差を見せつけられた」「水戸ちゃんのJ１初陣はほろ苦かった」