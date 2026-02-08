衆議院選挙の投票が進んでいます。2月8日午後5時現在の静岡県内の投票率は29.9%と、前回選よりも高くなっています。 【動画】午後5時現在の衆院選投票率29.9% 前回選を上回る 期日前の最終投票率も上昇=静岡県【衆議院選挙2026】 投票は一部の地域を除いて、2月8日午前7時から県内1138か所の投票所で始まり、有権者が大切な一票を投じていました。 今回の衆院選では、県内8つの小選挙区にあわせて26人が立候補しており、「消費