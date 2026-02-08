新設されたそり会場で実施されたリュージュ男子1人乗り＝7日、コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】70年前のコルティナダンペッツォ大会の旧施設跡地に建設されたそり会場で7日、競技が始まった。経費削減のため国外の既存施設活用が取りざたされ、一時は工事の遅れも不安視されたが、無事リュージュ男子1人乗りが実施された。国際リュージュ連盟のエイナルス・フォゲリス会長は「素晴らしいコースだ」