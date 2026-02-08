◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】女子でミラノ・コルティナ五輪を最後に現役引退を表明している２０１４年ソチ五輪銀メダルの竹内智香（４２）＝広島ガス＝が、競技生活２７年のラストレースで予選敗退した。ラストレースを滑りきった竹内の表情に、万感の思いが込み上げた。日本と練習拠点のスイスから約６０人の応援団が駆けつけ、最前