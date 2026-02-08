ソフトバンク・小久保裕紀監督が８日、第３クールからＡ組（１軍相当）に昇格する投手３選手を明言した。第２クール最終日を迎え、指揮官が総括。その中で、Ｂ組の岩井俊介、大野稼頭央、大竹風雅の３人が１０日から始まる第３クールで昇格する予定であることを明かした。いずれも７日のＢＰに登板した。指揮官も見つめる中でアピールし「前から２軍の首脳陣の評価が高かった」と、現在の状態も加味して決定。第３クールでは１