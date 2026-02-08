8日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で断続的に雪が降り厳しい寒さとなっています。気象台では、大雪による交通障害に注意・警戒するよう呼びかけています。強い冬型の気圧配置が続き、上空およそ5000メートルにある マイナス39度以下の強い寒気を伴った気圧の谷の影響を受けているきょうの県内。午後5時の気温は輪島市三井で氷点下5.1度金沢で氷点下2.5度などと、すべての観測地点で氷点下となっています。また、積雪は、