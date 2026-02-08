【ミラノ（イタリア）８日＝富張萌黄】スピードスケート・ショートトラックの公式練習が８日、本番会場で行われた。女子エースの中島未莉（みれい、トヨタ自動車）は、リレーのタッチ、スタートの反応などを確認した。１０日の女子５００メートル予選で五輪デビューを果たす２２歳。「５００メートルは得意だと思っていないが、今シーズンは良くなってきている。試合開幕にワクワクしている」と、自身初戦を心待ちにする。メダ