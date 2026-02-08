大東建託は、「借りて住んだ＆買って住んだ街の住みここちランキング2025＜関西版＞」の結果を2月4日に発表した。調査は2025年2月21日〜3月10日の期間、関西(大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県)居住の20歳以上の男女29,982名を対象に行われた。「借りて住んだ街(駅)の住みここち」「借りて住んだ街(駅)の住みここち」の1位に輝いたのは京都府京都市北区に位置する「北山」だった。唯一偏差値80台の極めて高い評価