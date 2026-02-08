広島のドラフト６位・西川篤夢内野手＝神村学園伊賀＝が８日、宮崎・日南の１軍キャンプに参加した。唯一の高卒ルーキー。新井監督は「バッティングも癖のないスイングをしているし、あれだけ身長（１８４センチ）があって手足も長いのに守備も柔らかい。高校生に見えないぐらい。まだ線が、体が細いので体作りも並行しながら。ただ、いい動きをしている」と潜在能力を高く評価した。高校時代は、木製バットで臨んだ３年夏の三