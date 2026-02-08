今月7日に開幕した明治安田J2・J3百年構想リーグ。鹿児島ユナイテッドFCは8日、ホームで初戦に臨みました。 雪のなか、5000人近くが駆けつけた開幕戦。ユナイテッドは、J2の宮崎と対戦しました。 1点を追いかける前半18分。ユナイテッドは嵯峨のクロスを青木が流し込み、同点に追いつきます。 その後、互いに得点を奪い合うなか、終盤に失点し2対3で敗戦。白星スタートとはなりませんでした。 ユナイテッド