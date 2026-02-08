雪の中、衆議院議員選挙は8日、投票が行われています。 衆院選は、鹿児島県内4選挙区に13人が立候補しました。鹿児島市内の投票所では、雪が降る中、あさから多くの有権者が訪れていました。 （投票に来た有権者） 「これからの時代を良くしてくれる人に当選してほしいと思って、票を投じたところです。（雪だが）何とか来られて良かったと思います。大事なことだと思っていますので」 県選挙管理委員会によりますと、午後4