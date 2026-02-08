秋田朝日放送 都内で秋田の物産展が開かれ県産品を買い求める人たちでにぎわいました。 物産展の会場となった都内の明治安田ヴィレッジにはいぶりがっこなどの定番の秋田名物のほか、秋田のご当地パンのコーナーなどが設けられました。 物産展は明治安田と秋田銀行のほか、ブラウブリッツ秋田、あきた美彩館が共同で開催しました。会場にはブラウブリッツ秋田のブースも設けられ多くの人で賑わいました