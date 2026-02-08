中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月8日】中国外交部の報道官は8日、パキスタンの首都イスラマバードで6日に起きた大規模な爆発事件に関し、事件を強く非難した上で「中国はあらゆる形のテロリズムに反対する」と表明した。報道官は次のように述べた。中国はイスラマバードで重大な爆発事件が起き、多くの死傷者が出たことを知り、非常に驚いている。犠牲者に深い哀悼の意を表し、負傷者と犠牲者の遺族に心