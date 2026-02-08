中国軍の最高指導機関、中央軍事委員会は軍の規律処分に関する規定を改正し、厳格化することを明らかにしました。中央軍事委員会のメンバー2人が「重大な規律違反」の疑いで調査を受けるなか、軍の統制強化を進める狙いがあるとみられます。中国軍の機関紙「解放軍報」によりますと、改正されるのは「軍の党組織における党紀処分の承認権限および手続き規定」で3月1日から施行されます。規定の改正は、軍の規律処分の厳格化が目的