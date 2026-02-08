強い寒気が流れ込み岡山県北には大雪警報が出ています。 岡山県北では山地沿いを中心に雪が降り続いていて、北部の各地域に大雪警報が出されています。一方、昼過ぎの岡山市でも雪が激しく舞い、うっすらと積もる場所がありました。 県北では、引き続き大雪に警戒が必要で、県南部や香川県でも雪の降り方に注意が必要です。雪の影響でJRの各線では運転取りやめなどの影響が出ています。