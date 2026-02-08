衆議院議員選挙の投票が行われています。 【写真を見る】衆議院選挙午後4時現在の推定投票率は前回衆院選比で3.55ポイント下回る期日前投票の利用者は前回より4万人以上増（山形） 午後４時現在の推定投票率は前回より３・５５ポイント下回っています。一方、有権者の３１％以上が期日前投票を済ませています。 投票は、午前７時から県内７５５か所で行われています。 このうち、山形市の蔵王第１投票区では、有権者が