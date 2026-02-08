2月9日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、天海祐希が登場！天海が主演を務めた日本テレビ系ドラマ『女王の教室』（2005年）で共演した“元教え子”キャスト8人がスタジオに集結し、21年ぶりの再会が実現！作中で天海が演じた阿久津真矢は、絶対的な権力でクラスを支配し、厳しい現実を叩き込む冷徹な教師。天海は撮影当時を振り返り、「生徒さん同士が仲良くなるのはいいけど、私はずっと一言も喋れなかった