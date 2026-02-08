女優の宮崎美子（67）が8日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）にゲスト出演。女子大生時代に出演したCMの反響について語った。宮崎は地元熊本の大学生時代に「週刊朝日」が募集していたカメラマン・篠山紀信氏撮影の表紙モデル募集に応募し、見事採用が決定。同誌のモデルを務めた後、篠山氏から連絡があり、CMに出演することが決まったという。当時は「大学4年生に上がる時の春休みだった」と言い、4年生