丸山の銅メダルは素晴らしいが、もっと上も狙えたと思う。もったいなかったのは1本目の踏み切り。大きな動作で力を伝えるはずが、小さくなった。プレダッツォのジャンプ台の特徴は、背後の山々から吹き下ろす追い風だ。そして、距離の出るジャンプの共通項は、飛び出したあとに浮き上がってくるスキーの動きの終わりと、身体の前傾姿勢の完了が同時になること。踏み切り動作の小さなミスと追い風という条件が重なり、ここにズレ