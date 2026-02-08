決勝で阿炎（右）を下した豊昇龍＝両国国技館大相撲のトーナメント大会は8日、東京・両国国技館で行われ、横綱豊昇龍が2年ぶり2度目の優勝を果たし、賞金250万円などを獲得した。決勝で阿炎をすくい投げで退けた。3位に平戸海と豪ノ山が入った。横綱大の里は3回戦で竜電に寄り切られた。1月の初場所で2場所連続制覇を果たし、春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で綱とりに挑む大関安青錦は3回戦で玉鷲に押し出され