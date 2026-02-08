【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート・ショートトラック日本代表が8日、競技会場での練習後に取材に応じ、男子エースの宮田将吾（日本通運）は「日本選手がメダルをばんばん取っている。自分も欲しいなと気持ちが上がってきている」と意気込みを語った。競技初日の10日は女子500メートルと男子1000メートルの予選、混合リレーが行われる。5人全員が初出場の女子で主軸の中島未莉（トヨタ自動車）は「