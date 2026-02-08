［スキャナー］８日に投開票される衆院選は、今後の高市首相の政権運営を占う上で、与党がどこまで議席を伸ばすかが焦点となる。２月の投開票は３６年ぶりで、降雪や寒さが投票率に与える影響も懸念される。注目の数字を検証した。（政治部岡田遼介、田村直広）与党勝敗ライン過半数２３３…自民単独でうかがう「自民党がすごく勝つという報道が出て泣きそうになった。もしかしたら過半数、割り込んでしまう。投票に行か