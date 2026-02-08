ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は予選3日間を終え、9日に予選最終日を迎える。得点上位の面々の中で勢いが光るのは佐藤翼（37＝埼玉）だ。3日目前半7Rを3コースから豪快に捲って制した佐藤。これで通算1000勝を到達した。デビューから16年3カ月、3869走目での達成となった。「家族の支えもあって達成できた。師匠（滝沢芳行）をはじめ、埼玉の先輩と後輩、今まで走ってきた選手に感謝したい。これからも切磋