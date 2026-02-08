■全国の9日（月）の天気日本付近は、はじめ冬型の気圧配置ですが、夜にかけて、西・東日本は高気圧に覆われてくるでしょう。ただ、強い寒気の影響が残りそうです。山陰から北陸は、昼前まで雪が降り、北日本は、夜にかけて雪の降る所が多く、ふぶく所があるでしょう。9日夕方までの予想降雪量は、北陸で60センチ、関東甲信で50センチ、北海道と東北で40センチ、東海と近畿で30センチ、中国地方で25センチ、四国で15センチ、九州北