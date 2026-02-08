秋篠宮さまと長男の悠仁さまは、全国の学校などが取り組む「ビオトープ」のコンクールに出席されました。「全国学校・園庭ビオトープコンクール」は様々な生き物が生息する環境作りに取り組んだ学校などを表彰する大会で、悠仁さまの出席は2回目です。幼い頃からトンボに関心を寄せる悠仁さまは、10年ほど前に赤坂御用地内にビオトープを作り、今も調査を続けていて、秋篠宮さまと共に入賞した幼稚園や小中高校の発表に熱心に耳を