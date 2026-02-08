ＷＢＣの開幕が３月に迫る中、日本代表と１次ラウンドで同組の韓国代表にアクシデントが相次いでいる。複数の現地報道によると、予期せぬ故障に見舞われたのはチェ・ジェフン捕手（崔在勲＝３６）。所属するハンファのキャンプで送球を受けた際に右手に当たり、検査した結果、「右薬指の骨折」と診断されたという。「朝鮮日報」（電子版）では「全治３〜４週間」と報じられ、「診断結果はすぐにＷＢＣ代表チームに伝えられた」