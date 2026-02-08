スピラ・スピカの新曲「ちゅーんあっぷ☆」が、CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠(日曜夜11時30分〜)にて2026年4月より放送開始のTVアニメ『黒猫と魔女の教室』エンディングテーマに決定した。『黒猫と魔女の教室』は、「マガジンポケット(講談社)」にて2022年3月16日より連載中の大人気作品。魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴと、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫が繰り広げる魔法学園ファンタジー。©