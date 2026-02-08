サカナクションが、2月11日に配信リリースする新曲「いらない」にむけた動画『サカナクション / いらない-Behind the Scenes #4-』を公開した。Behind the Scenesの4本目となる本動画は、「いらない」の制作現場で実際に楽曲が生まれる過程を撮影した貴重な映像をおさめている。 またリリースを記念して、2月10日（火）22時より山口一郎YouTubeチャンネルにて『サカナクション山口一郎の「いらない」リリース記念！フル尺＆生歌