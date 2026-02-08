YES、GENTLE GIANT、GENESIS、JETHRO TULL、そしてHATFIELD & THE NORTHをはじめとするカンタベリーミュージックなど、英国プログレッシヴロックに影響を受け、作詞作曲も手がける1997年生まれの才能溢れる若き音楽家が、秋葉龍(Tatsu Akiba)だ。ヴォーカル、ギター、キーボード、ベース、作曲、編曲まで全てひとりでこなし、“ひとりプログレ”の異名を欲しいままにしてきた彼が、3rdアルバム『Akiba Tatsu』をリリースした。