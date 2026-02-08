ミラノ・コルティナ五輪開会式ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サン・シーロ）などで行われた。会場が、ひときわ大きな拍手と歓声に包まれた場面があったという。テクノロジー関連会社エルミタージュ・キャピタルのウィリアム・ブラウダーCEOが自身のXで明かしている。それはウクライナ代表が入場してきた瞬間だった。スケルトンのウラジスラフ・ヘラスケビッ