ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手（２４）が、２６年の「初実戦」でハプニング？を乗り越えた。８日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。２０球を投げ、チェンジアップを除く全球種を確認した。直球で平沼のバットを折るなど、気温４・５度の中でも安打性を１本。「（球が）低めに集まっている部分もあった」と収穫ありの様子だ。同じ日本代表の若月が捕手を務め、当初はピッチコムでのサイン