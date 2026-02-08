米アメリカプロバスケットボール（ＮＢＡ）のレイカーズが日本時間８日に球団公式インスタグラムを更新。八村塁の誕生日を祝うムービーが公開された。７日（日本時間８日）に本拠・米ロサンゼルスで、八村にとって２７歳最後の試合となるウォリアーズとの試合が行われた。動画は「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹＲＵＩ」という文字とともに、チームカラーにデコレーションされたケーキが登場。ロッカールームでチームメートに